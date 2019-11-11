Mardin'de öğrenci servisi kamyona çarptı: 14 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsünün, Yurakıkonak Mahallesi mevkisinde hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptığı belirtildi.
13'Ü ÖĞRENCİ 14 YARALI
Kazada, servis sürücüsü ile araçta bulunan 13 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin ve Mazıdağı ilçesindeki hastanelere götürüldüğü belirtildi.
5 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Acil serviste 8 öğrenci ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.