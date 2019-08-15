Mardin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
İLÇELERDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda, PKK'nın 'gençlik yapılanması'nda yer aldıkları belirlenen kişilere yönelik Artuklu, Savur, Nusaybin, Dargeçit ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.