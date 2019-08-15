Mardin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Malatya'da iki farklı alanda yangın: 20 hektarlık kül oldu

Kuşadası’na bu yıl 198 turist gemisi sefer yapacak

Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesini istemeyen Alman Sol Parti, AB üyesi tüm ülkelerin buna uymasını istedi.

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Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan yandı

Fransa'nın Carcassonne şehrinde çıkan yangında en az 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangın henüz söndürülemezken, 500 kadar itfaiye çalışanı çalışmalarını sürdürüyor.