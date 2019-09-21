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Mardin'de PKK sığınağında silah ve mühimmatı ele geçirildi

Kıran-2 Operasyonu kapsamında, terör örgütü mensuplarının gizlendiği sığınaklar temizlendi.

DHA | 21.09.2019 - 19:22..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı belirtiltildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, "Sığınıklarda 2 adet PKM (Biksi) makinalı tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, şarjörü ve dürbünü, 1adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet TB-6 tamburalı bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 11 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal, 4 adet termal kamera, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet araç telsizi, 7 adet anti personel roketatar mühimmatı, 36 adet bombaatar mühimmatı, 2 adet dolu şarjör, 1 adet jenaratör, 24 adet roketatar sevk fişeği, 17 adet el bombası tapası, 12 adet kumandası, 36 adet Alfa-Fire ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Zagros keskin nişancı tüfeği kurma kolu, tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Mardin'de PKK sığınağında silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mardin'de PKK sığınağında silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mardin'de PKK sığınağında silah ve mühimmatı ele geçirildi

 







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