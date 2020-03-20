Mardin'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2 bin yeni personel alınacak."

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Tokat'ta markette şeffaf branda ile korona önlemi

Önlem alınan bir markette kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatıldı. Brandaya, para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için delik açıldı.