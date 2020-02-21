Mardin'de PKK'lı teröristlerin inlerine girildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında, Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan, özel birlik operasyonu başlatıldı.

ÇOK SAYIDA GIDA VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen sığınaklarda arama çalışması yapıldı.

Yapılan aramada, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınak içerisinde 2 adet 20’şer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı madde, 5 adet büyük tüp, 1 adet el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Malzemeler arasında 2 adet el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilenlerle beraber malzeme ve sığınak patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.