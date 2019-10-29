taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7348
Euro
6.3654
Altın
1486.93
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.354
Bitcoin
53447.43

Mardin'de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

Mardin ve çevresi için yapılan sağanak uyarısı bugün etkisini gösterdi.

İHA | 29.10.2019 - 16:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meteoroloji, Mardin ve çevresini sağanak için uyardı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Yapılan uyarılardan sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Artuklu'da caddeler göle döndü.

Mardin'de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

KANALİZASYONLAR TAŞTI

Dükkanlarını su basan vatandaşlar kovalarla yağmur suyunu tahliye etti. Yağmurla birlikte Kızıltepe Koçhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar göle döndü, kanalizasyonlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar her yağmur yağdığında mağdur olduklarını belirterek, sorunların çözülmesini istedi.

Mardin'de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

874
FOX muhabirini ağlatan soru

FOX muhabirini ağlatan soru

222
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

45
Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak polisi göstericilere ateş açtı

71
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

162
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

145
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir