Mardin'de sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü

Meteoroloji, Mardin ve çevresini sağanak için uyardı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Yapılan uyarılardan sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Artuklu'da caddeler göle döndü.

KANALİZASYONLAR TAŞTI

Dükkanlarını su basan vatandaşlar kovalarla yağmur suyunu tahliye etti. Yağmurla birlikte Kızıltepe Koçhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar göle döndü, kanalizasyonlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar her yağmur yağdığında mağdur olduklarını belirterek, sorunların çözülmesini istedi.