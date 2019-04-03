Mardin'de seçimi havaya ateş açarak kutlayanlar oldu

31 Mart gecesi seçim sonuçları belli olduktan sonra belediye başkanlıklarını kazananlar, büyük sevinç yaşadı. Ancak bazı yerlerde yapılan kutlamalar, tehlikeli bir boyut kazandı.

Kalaşnikofla seçim kutlaması VİDEO

Mardin'in Ömerli ilçesinde, seçimleri AK Parti kazandı. Vatandaşlar seçim sonuçlarını kutlamak için sokağa çıktı. Bu sırada seçimi kazanan Yılmaz Altındağ, kalaşnikof ile havaya ateş açtı. Yanındakiler de Altındağ'a eşlik etti.

"DİĞERLERİ HİZMETİ EN SONUNDA ALACAK"

Öte yandan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Osman Topaloğlu'nun açıklamaları, tepki çekti. Topaloğlu, "Bundan sonra oyu veren önce hizmeti alacak. Diğerleri en sonunda alacak." dedi.

AK Partili belediye başkanının tepki çeken konuşması VİDEO