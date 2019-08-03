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Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören

İşçileri korurken PKK'lı teröristlerin kalleş saldırısında şehit düşen Muhammet Ata Kıratlı'nın 50 günlük bebeği duygusal anlara neden oldu.

AA | 03.08.2019 - 13:27..
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Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören

şehit

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için tören düzenlendi.

Şehit Kıratlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı'na getirildi.

50 GÜNLÜK BEBEĞİ DE TÖRENDE

Burada düzenlenen törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı ve şehidin aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören

Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören VİDEO

SİLAH ARKADAŞLARI OMUZLADI

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından şehit Kıratlı'nın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri helikoptere konularak, memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören

İŞÇİLERİ KORURKEN ŞEHİT OLDU

Dün, Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören

Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören

Mardin'de şehit Muhammet Ata Kıratlı için tören

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