Mardin'de sıcak hava balonu turizme ivme kazandırdı

Zengin tarihi dokusuyla bir medeniyet şehri olan Mardin'de sıcak hava balonuyla uçuşlar başladı.

4 MEVSİM TURİZM

Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran, farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen Mardin'de turizm dört mevsim canlılığını koruyor.

Mardin semalarında balon turu VİDEO

GEÇEN YIL 3 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ

Günübirlikçilerle birlikte geçen sene 3 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan, yıl sonuna kadar 5 milyon turiste ulaşmayı hedefleyen hoşgörü kenti Mardin'de sıcak hava balonu uçuşlarının başlaması tatilcileri cezbediyor. Balon turizmi, tarihi kente ilgiyi daha da artırdı.