taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü

Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi.

İHA | 21.11.2019 - 16:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta incelemenin başladığı belirtildi.

Mardin’de silahlı kavga

Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

53
CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

316
Erdoğan-İnce görüşmesi iddiasının detayları

Erdoğan-İnce görüşmesi iddiasının detayları

194
Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

161
Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

102
Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

218
Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir