Mardin'de silahlı kavga: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta incelemenin başladığı belirtildi.

Mardin’de silahlı kavga