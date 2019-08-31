Mardin'de Suriye'den gelen 2 terörist yakayı ele verdi

Kıran -2 Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsalı Akarsu Mahallesi'nde yapılan operasyon kapsamında Suriye’den Türkiye'ye eylem yapmak için gönderilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak, gözaltına alındı.

MÜCADELE SÜRECEK

Teröristlerin sorgusu devam ederken, Mardin Valiliği tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklama, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir.“ denildi.