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Mardin'de sürücü seyir halindeki aracının üzerine çıktı

Seyir halinde ilerleyen kamyonetin direksiyonunu ayaklarıyla kullanıp, üstüne çıkan sürücü gözaltına alındı.

DHA | 22.03.2020 - 17:07..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurda işi yapan R.K., seyir halinde ilerleyen kamyonetini önce ayaklarıyla kullandı, ardından kamyonetin üzerine çıktı.

Sağa sola giden 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin direksiyonunu boş gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların canını tehlike atan sürücüyü gözaltına aldı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından, kamyonet trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Kamyonet sürücüsünün o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mardin'de kapının üzerine oturup kamyoneti ayaklarıyla kullandı ViDEO

Mardin'de sürücü seyir halindeki aracının üzerine çıktı

Mardin'de sürücü seyir halindeki aracının üzerine çıktı

Mardin'de sürücü seyir halindeki aracının üzerine çıktı

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