taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47215
Euro
6.2133
Altın
1306.005
Borsa
104513.78
Gram Altın
229.736

Mardin'de terör operasyonu: 19 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı Musa Alkan'ın da var.

AA | 19.03.2019 - 10:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğünce "özerklik ve öz yönetim" amaçlı oluşturulan "sözde Artuklu Kent Meclisi ve Mahalle Meclisleri" içerisinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve söz konusu meclislerin oluşturulmasında sorumlu düzeyde yer alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında eski HDP İl Başkanı Musa Alkan, HDP eski il yöneticilerinden Aysel Erol, DBP Parti Meclisi üyesi Semire Kut, DBP il yönetimi üyesi Leyla Bozkurt, HDP Nusaybin eski ilçe yöneticilerinden Samiye Demir'in de bulunduğu 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mardin'de terör operasyonu: 19 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

31
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

165
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

25
Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Yunan basını İHA'lardan rahatsız

35
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

32
Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

Kaçak yapılar uydudan tespit ediliyor

66
HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir