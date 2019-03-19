Mardin'de terör operasyonu: 19 gözaltı

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Samsun’da konut satışları

Samsun’da, 2019 yılı Şubat ayı itibariyle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı ve bir önceki aya göre yüzde 9,6 oranında artarak bin 538 adet oldu.