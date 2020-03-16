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Mardin'de terör örgütü PKK'dan kaçan kadın teslim oldu

Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terör örgütü PKK'ya mensup kadın terörist, ailesine kavuştu.

AA | 16.03.2020 - 15:48..
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın yaklaşık bir yıl süren ikna çalışmaları sonucunda 2014 yılından itibaren PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Delila Mardin" kod adlı Zeynep Erkan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÖRGÜT İÇERİSİNDE ŞİDDETE MARUZ KALDI

Ailesine kavuşan Erkan, yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, örgüt içerisinde psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını, orada bulunan gençlerin de çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Mardin'de terör örgütü PKK'dan kaçan kadın teslim oldu

İNFAZ EDİLME KORKUSUYLA KAÇAMIYORLAR

Terör örgütünden kaçmak isteyen çok sayıda kişinin infaz edilecekleri korkusuyla kaçamadığını belirten Erkan, bir yıllık ikna süreci içerisinde kendisiyle görüşen personelden aldığı destekle jandarmaya teslim olduğunu söyledi.

"EVLATLARINIZI ÖRGÜTTEN KURTARIN"

Teslim olduktan sonra da hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını, aksine kendisine çok iyi davranıldığını söyleyen Erkan, "Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Onlar da aileleriyle buluşsun, anneler ağlamasın. Burada kötü muamele yok." diye konuştu.

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