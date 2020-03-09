Mardin'de terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon

Mardin ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-1' operasyonu kapsamında, terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin' özel birlik operasyonu düzenlendi.
EL YAPIMI PATLAYICI VE MALZEMELER BULUNDU
Güvenlik güçlerince, ‘Savur’ ve ‘Gap-Ruha’ kırsalındaki operasyon bölgesinde yapılan aramada, 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki sorgusu devam ediyor.