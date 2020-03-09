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Mardin'de terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon

Sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltında alındı.

DHA | 09.03.2020 - 14:16..
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Mardin ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-1' operasyonu kapsamında, terör örgütüne yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin' özel birlik operasyonu düzenlendi.

EL YAPIMI PATLAYICI VE MALZEMELER BULUNDU

Güvenlik güçlerince, ‘Savur’ ve ‘Gap-Ruha’ kırsalındaki operasyon bölgesinde yapılan aramada, 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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