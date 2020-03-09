Mardin'de terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine operasyon

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Ankara'da emekli tuğgenerali dolandıran 2 şahıs yakalandı

Emekli tuğgeneral C.E.E, telefonda kendisini polis olarak tanıtan S.C.'ye, evini satıp 361 bin lira, 10 bin dolar ve 327 bin lira değerinde de altın vererek dolandırıldı.