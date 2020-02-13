1 Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı Bercelan Yaylası'nda donmak üzere olan at belediye ekiplerince kurtarılırken, bir vatandaş ise yaralı atı sahiplendi.

3 CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye devredilecek.

4 Çığlıksız vazgeçişiyle Nilgün Marmara Slyvia Plath’in yaşam yazgısını kendi alnına kazıyan, 29 yıllık hayatının ardında yazdıklarını bırakıp sessiz çığlığa gömülen kadın, Nilgün Marmara’nın hayat hikayesidir.

5 Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü, çocuğa çarptı Yoldan çıkan ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı araç, kaldırımda duran bir çocuğa çarptı. Duvarla otomobil arasına sıkışan çocuğu, vatandaşlar kurtardı.

6 Emre Mor, Olympiakos'ta şans bulamıyor Devre arasında Olympiakos'a kiralık olarak gönderilen Emre Mor, sadece Lamia ile oynanan kupa maçında 35 dakika forma giyebildi.