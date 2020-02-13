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Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 13.02.2020 - 11:52..
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Mardin'in Ömerli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır takibe aldıkları şüphelilere yönelik 17 adrese 105 personelin ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan 12 şüpheliden, 8'i gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

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6 ZANLI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklanırken, 2'si mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari 4 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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