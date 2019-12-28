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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 28.12.2019 - 03:47..
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanan ve Ticaretini Yapan Şahısların Yakalanmasına” yönelik çalışma gerçekleştirildi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alırken, aramalarda 114 adet ectasy, 175 gr eroin, 2 kg 900 gr toz esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet fişek vesuçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 535 TL para ele geçirdi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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