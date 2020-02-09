Mardin’de yangın: 3’ü çocuk 4 ölü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’ndeki Yunus Tur'un oturduğu 2 katlı evde, yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU YANGINDA ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA O SAATTE ÇALIŞIYORDU

Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur’un, o sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.