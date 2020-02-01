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Mardin'de "Düğün Başlasın" operasyonu

Yaşlı erkekleri Suriyeli kadınlarla evlendirme vaadi ile kandırmaktan polis tarafından gözaltına alınan 6 çete üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 01.02.2020 - 20:33..
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Mardin'de Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son aylarda evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçunun artığını tespit ederek çalışmalara başladı.

Cumhuriyet Savcısı Muhammedi Ali Fidan’la koordineli olarak çalışan Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği görevlileri, dolandırıcılık olaylarının yoğunlukla Suriyeli A.K. isimli bayan şahıs ve İ.M. isimli erkek şahıs tarafından yapılmış olduğunu tespit etti.

Operasyonda A.K ve İ.M.’nin Kızıltepe, Batman, Diyarbakır, Ankara, Cizre, Mardin Silopi, Yalova ve İzmir illerinde özellikle eşi vefat etmiş ve yaşlı şahısları kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi.

Çete üyelerinin eşi vefat eden şahıslara yaklaşarak yine kendileri gibi Suriyeli olan H.S. ve R.K. isimli şahıslarla dini nikahla evlilikler yaptırdığı tespit edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Çete üyelerinden M.Ş. isimli şahsın Suriye’den kadınları Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu ayrıca, çetenin İzmir bölgesindeki faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktıktan sonra operasyon için düğmeye basıldı.

’Düğün Başlasın’ kod adıyla yürütülen operasyonda, Diyarbakır, Batman, Kızıltepe ve İzmir’de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak olayın şüphelileri yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası, para ve döviz ele geçirildi. Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Yapılan savcılık sorgulamalarının ardından şüpheli şahıslardan A.K., F.M., H.S., R.K., M.Ş. ve M.H.S nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

’Düğün Başlasın’ operasyonuyla yakalandılar -1

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