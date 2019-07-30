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Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sonucu 9 yıl önce bulunan 1.500 yıllık toplu mezarlık ziyarete açılırken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

DHA | 30.07.2019 - 12:07..
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Mardin kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi’nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden Dara Antik Kenti´nde, Roma Dönemi’nde 'Yeniden Diriliş' törenlerinin yapıldığı, binlerce kişinin kemik ve kafa taşlarının bir arada olduğu 1.500 yıllık galeri mezarlık, bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

M.S. 6'ncı yüzyılda oluşturulan bu alanın, Hristiyanlık inancındaki yeniden diriliş ayinleri için Romalılar tarafından inşa edilen toplu bir mezarlık alanı olduğu ve dünyada başka örneğinin olmadığı anlaşıldığından, buluntuların yerinde korunmasına ve sergilenmesine karar verildi. Mezarlık, geçen yıl halkın ziyaretine açıldı.

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

KABARTMANIN ÜZERİNE ÖLÜLERİN YENİDEN DİRİLTİLME SAHNESİ İŞLENMİŞ

Toplu mezar, ana kayanın oyulmasıyla 3 kattan oluşuyor. Katlar işlevsel olarak birbirinden ayrılarak üst kat ritüel sahnelerinin sergilendiği alan, orta kat dört kenarında bulunan tonozlu mezarlarda çoklu gömülerin yapıldığı alan, alt kat ise toplu gömüler için kullanılmış. Toplu mezara giriş, üzerinde kabartmalar bulunan görkemli bir kapıyla sağlanıyor. Kabartmanın üzerine ölülerin yeniden diriltilme sahnesi işlenmiş. Kabartmanın sol tarafında kanatlı bir figür bulunmakta olup galeri, toplu mezarın rahat ve uygun koşullarda ziyaret edebilmesi için girişi cam cephe ile kapatılmış. Ayrıca ziyaretçiler için yürüyüş platformu da var.

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

GALERİNİN ALT KATINDA YÜZLERCE İNSANA AİT MEZAR BULUNDU

Dara'da yapılan kazılarda, nekropol alanının uzun dönemler kullanıma tabi tutulduğu, çeşitli dönemlerde farklı kültür ve inançlara ait gömüler yapıldığı anlaşılmış ve 2010 yılında galeri mezarda yapılan kazılar sırasında mezarın alt katında yüzlerce insana ait mezar açığa çıkarılmıştı. Bu mezarların kutsal kitaplarda ruhlara nefes verilmesi ve yeniden dirilişin canlandırıldığı, 'Ezekiel-ölüleri dirilten peygamber' ile ilişkilendirildiği ve bu insanların yeniden dirileceklerine inandıkları gün için bu mezarda toplandıkları tespit edilmişti.

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

3 BİN KİŞİLİK TOPLU MEZAR

Alanda 3 bin kişilik toplu mezarın olduğunu belirtilirken, ilginç bir ayrıntı ise şaşırttı. Toplu mezarlığın içinde, insanlara ait kemiklerin yanında değer verdikleri eşyaları da bulunuyor. Kazı alanında bir komutana ait olduğu ve çok değer verdiği değerlendirilen bir at başı yer alıyor.

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

Mardin'deki toplu mezar ziyaretçilerini ağırlıyor

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