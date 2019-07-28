Mardin'in Bagok Dağı’nda yangın

Mardin'in Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı. 6 Süryani köyünü büyük risk altına alan yangın, ilk 3 saatte kontrol altına alınamadı. Ardından alevlerin Elbeğendi Kafro köyüne ulaştığı haberi geldi.

Köy duman altında kalırken, itfaiye ve köylüler alevlerin evlere ulaşmaması için mücadeleye girdi. Alevlerin Botaş İstasyonu’na doğru gittiği belirtilirken, ulaşması durumunda büyük risk yaratacağı uyarısı yapıldı.

KÖYLÜLERDEN MÜDAHALE

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı'nın köylerinde saat 14.00 sularında çıkan yangın, kuru otların etkisiyle bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yangının yakınlarına geldiği Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin hepsinin Süryani köyleri olduğu öğrenildi. Yangının yaklaşmasıyla birlikte risk altına giren köylüler, kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.