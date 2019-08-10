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Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Ğurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşatıyor.

AA | 10.08.2019 - 12:05..
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Mardin-Kızıltepe karayolunun 7'nci kilometresindeki vadi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunların gözdesi oldu.

VADİDEKİ SERİN HAVA

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede, kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izleyenler bir yandan da gölette serinliyor. Özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçi, vadide serin havada piknik yapmanın keyfini yaşıyor.

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

"RAHATLIYORUZ"

Ziyaretçilerden Mahsum Atay, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı ilçede, arkadaşlarıyla serinlemek amacıyla vadiye geldiklerini belirterek, "Burası çok güzel bir yer, serinliyoruz ve rahatlıyoruz. İlk defa geldiğimiz için çok beğendik. Bundan sonra sürekli geleceğiz. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

"SAKLI BİR CENNET"

Muhammet Mahmut Kurtay ise fırsat buldukça gelip serinlemek için şelalede yüzdüklerini aktardı. Çevre illerden de vatandaşların gelip piknik yaptığını dile getiren Kurtay, "Yeşil alanı ve temiz havası olduğu için burayı tercih ediyoruz. Hem ekonomik olarak iyi hem de güzel ve doğal bir yer. Batıdan dahi burayı gelip görmek isteyen insanlar oluyor. Temiz havası var, serin bir yer olduğu için burası tercih ediliyor. Buraya Kızıltepe'nin saklı bir cenneti diyebiliriz. " diye konuştu.

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

KIBRIS'TA MARDİN'İ ANLATIYOR

Hasan Kurtay da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisi olduğunu, yaz tatillerinde geldiği memleketinde serinlemek için arkadaşlarıyla Ğurs Vadisi'ni tercih ettiklerini belirtti. Vadinin doğal güzelliğinin ön planda olduğunu vurgulayan Kurtay, "Piknik yapmak için gelenler oluyor ama biz suya girip serinliyoruz. Şelale sürekli aktığı için suyu çok temiz oluyor. Doğal manzarası görülmeye değer. Kıbrıs'ta buranın güzelliğini anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

TAVSİYE ÜZERİNE GELDİ, HUZUR BULDU

İbrahim Halil Sanar ise Şanlıurfa'dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya geldiğini söyledi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle böyle bir olduğunu duyduklarını belirten Sanar, anlatılanlardan daha güzel bir doğa ve şelale ile karşılaştıklarını dile getirdi. Güzel tesislerin yapılmasıyla vadinin turizme kazandırılabileceğini dile getiren Sanar, "Buraya gelen huzur bulur. Herkese, gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Çok serin bir yer. Bundan sonra her zaman gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

Mardin'in saklı güzelliği Ğurs Vadisi ilgi çekiyor

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