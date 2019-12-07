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Mardinli berberin şaşırtan yeteneği

Kızıltepe'de 22 yıllık berber Aydın Yaman, ilkokuldayken başladığı tersten okumaya hala devam ediyor.

DHA | 07.12.2019 - 16:24..
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38 yaşındaki berber Aydın Yaman, farklı yeteneğiyle hem müşterilerin hem de arkadaşlarının dikkatini çekti.

Mardinli berberin şaşırtan yeteneği

YAZILARI TERSTEN OKUMAYA İLKOKULDA BAŞLADI

Yaman, ilkokuldayken merak üzerine Türkçe yazılanları tersten okumaya başladı.

Bir süre böyle devam eden Yaman, iş yerine tıraş olmaya gelenlerle kelimeleri tersten söyleyerek konuşmaya başladı.

Tersten konuşan berber şaşırtıyor VİDEO

"ŞİMDİ FİLOZOF OLDUM"

Yeteneği nedeniyle ilçede 'ters berber' olarak anılmaya başlanan Aydın Yaman, "Bu merak ilkokulda başladı. Bir arkadaşım yazı yazdı. 'Bunu tersten okuyabilir misin?' dedi. Okudum. Ondan sonra bana merak oldu. Öğretmen tahtada ne yazdıysa tersini okumaya başladım. Sonra plakaları, tabelaları tersten okumaya başladım. Böyle devam etti. Şimdi filozof oldum. Müşteri ilk geldiğinde 'Ne diyorsun ağabey?' diyor. Daha sonra anlayınca memnun oluyor, gülüyor." dedi.

Mardinli berberin şaşırtan yeteneği

İYİ KÖTÜ ANLAŞTIK"

11 yıldır Yaman'a tıraş olan Serhat Çeçen ise önce şaşırdığı duruma bir süre sonra alıştığını ifade ederek, "Yaklaşık 11 yıldır Aydın ağabeyde tıraş oluyorum. İlk geldiğimde biraz garipsedim. Normal hayatta kimse böyle konuşmadığı için garip geldi. Sürekli buraya geldiğim için iyi kötü alıştık." diye konuştu.

Mardinli berberin şaşırtan yeteneği

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