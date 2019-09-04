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Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerin hain tuzağında şehit olan Mardinli Uzman Onbaşı Mehmet Acar, memleketinde Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

İHA | 04.09.2019 - 15:54..
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Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK, yine kalleş bir pusu sonucu 1 askerimizi şehit etti.

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın infilat ettirilmesi sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesinde, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırıldı.

Törende, şehit yakınlarının Kürtçe ağıtları yükseldi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazında, binlerce vatandaş şehit asker için saf tuttu.

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

2 AY SONRA BABA OLACAKTI

7 aylık hamile olan 23 yaşındaki Fatma Acar, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Fatma Acar, "2 ay sonra kızına kavuşacaktın. Seni kızından kopardılar.” şeklinde ağıtlar yakarak, terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Törendeki diğer vatandaşlar da Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlar yaktı.

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

ANNE VE BABANIN ACISI

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın annesi Derya, babası Alaaddin Acar ise oğullarının tabutu başında durarak, Mardin Valisi Mustafa Yaman’dan Türk bayrağını teslim aldı.

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Mardinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

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