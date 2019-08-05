Marka kavramını açıklayan kitap: Lüks Markaların Tüketimi

Günümüzde insanların popüler ve pahalı olana ilgisi çoğalıyor. Marka olana yönelimin herkes farkında! Çoğu zaman değerli olmayı maddenin gösterişine göre karar veriyoruz. Pahalı bir ayakkabı, nerede yemek yiyeceğinden tut arkadaş çevrene kadar karar veriyor. Bu kültür ilk nerede, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız “Lüks Markaların Tüketimi” adlı kitabı sizi aydınlatacak nitelikte…

MARKA KAVRAMI VE MARKANIN TARİHİ

Marka, bir işletmeyi tüm varlığıyla temsil etmekle birlikte üretilen ürünün kalitesi, zihinlerde oluşturduğu çağrışım, işletmenin sahip olduğu kişilik, hitap ettiği tüketici kitlesi özelliğine kadar tüm ayrıntıları kapsıyor. Marka bir iletişim aracı olarak, tüketici ile oluşturulacak bağlılıkta önemli bir rol oynuyor.

İnsanı dinç tutan yaşama güdüsünün alt belleğinde “ayırt edicilik” ,“farklılık” ve “farkındalık” kavramları yer alıyor. Markanın tarihi ise bu üç kavramdan yola çıkılarak ortaya çıkıyor. Marka ilk olarak Antik Mısır uygarlığında, M.Ö 5000 yılında ortaya çıktığı düşünülüyor.

LÜKS MARKANIN TÜKETİMİ

Üretmekten çok tüketmeyi seven bir millet olarak marka ve gösterişe olan düşkünlüğümüz aşikâr. Dünyada açlık sınırı gün geçtikçe artıyor ve gittikçe vahim bir durum alıyorken buna orantılı olarak bir çantaya gözünü kırpmadan bir ev parası veren kişilerin sayısı da artıyor. Bu durum bana hep düşündürücü gelmiştir.

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Lüks Markaların Tüketimi

Mine Satı, Doç. Dr. Serkan Kılıç

Dora Yay.

S.: 110

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Sonay Karaman

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