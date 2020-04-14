Markaj nedir

Futbolda birkaç markaj stratejisi vardır.

Bunlar çoğunlukla defans oyuncularına verilen görevlere, pozisyon almaya ve topsuz alan tarzına göre farklılıklar gösterir.

ADAM ADAMA MARKAJ

Adam adama markaj veya adam markajı, savunmacıların sahaya odaklanmak yerine belli bir rakip futbolcuya odaklandığı savunma strajesine verilen isimdir.

BÖLGESEL MARKAJ

Bölgesel markaj ise savunma oyuncularının belli bir oyuncuya odaklanmak yerine sahayı kapladığı savunma stratejisine denir.

Eğer karşı takımdan bir oyuncu savunma yapılan bölgeye girerse, o oyuncu savunma tarafından markaja alınır. Bu bölgeyi terk etmesi halinde ise rakibe markaj yapmak başka bir savunma oyuncusunun sorumluluğundadır.