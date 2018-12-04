Markalı konut aidat değerleri belirlendi

İstanbul, Ankara ve İzmir genelinde inşa edilen markalı konut projeleri ile ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre de konut aidatlarının toplam ne kadara mâl olduğu belirlendi.

İSTANBUL AİDAT ÖDEMESİNDE DE ZİRVEDE

İstanbul'un en pahalı ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ta bir markalı konut projesinden ev satın alan veya kiraya çıkan kişiler, evin metrekaresi için 21 lira ödüyor. 100 metrekaresi için ise bu miktar 2100 olarak ücretlendiriliyor.

İSTANBUL'U ANKARA VE İZMİR İZLİYOR

Ankara'da kiraya çıkan veya ev sahibi olanlar ise markalı konutun aidatına en yüksek 1500 lira ödeme yapıyor. İzmir'de ise bu rakam en yüksek 785 lira olarak belirlendi.

SİLİVRİ EN DÜŞÜK AİDATA SAHİP İLÇE

İstanbul'un bazı ilçelerinde ise bu fiyatlandırma değişiyor. 100 metrekare için Şişli'de aidat 962 iken, Kağıthane'de 527, Silivri'de ise bu rakam en düşük seviyeye ulaştı.