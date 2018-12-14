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Kız arkadaşını 44 yerinden bıçaklandı

Ankara'da kıskançlık krizi geçiren adam, kız arkadaşını çalıştığı markette 44 ayrı yerinden bıçaklayarak kaçtı.

DHA | 14.12.2018 - 20:55..
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Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki markette meydana geldi.

Canoğul Y., daha önce çalıştığı markete girerek, şarküteri bölümünde görevli kız arkadaşı Gülseren K.'nin yanına gitti. Burada, iddiaya göre, Canoğul Y. ile Gülseren K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Canoğul Y., eline aldığı bıçakla tüm çalışanların gözleri önünde Gülseren K.'yi vücudunun 44 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Gülseren K. kanlar içinde yere düşerken, arkadaşları durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülseren K.'yi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Gülseren K. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı Canoğul Y., bir süre sonra Cebeci Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim oldu. Cinayette kullandığı kırmızı saplı bıçağı attığı yeri de gösteren Canoğul Y., ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Canoğul Y., 1.5 yıl önce eşinden ayrıldığını ve olayın meydana geldiği marketin manav bölümünde bir süre görev yaptığını söyledi.

KISKANDIĞIM İÇİN BIÇAKLADIM

Markette 10 ay önce işe başlayan Gülseren K. ile duygusal yakınlık yaşadıklarını anlatan Canoğul Y., ifadesinde, kız arkadaşını kıskandığı için bıçakladığını söyledi.

Şüpheli Canoğul Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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