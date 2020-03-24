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Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede tüm il ve ilçelerdeki marketlere ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri getirildi.

AA | 24.03.2020 - 00:34..
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Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin artmasıyla beraber alınan tedbirler de sıkılaştırılıyor.

SAAT KISITLAMASI GETİRİLDİ

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre,  il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

MARKET İÇERİSİNDE BULUNABİLECEK MÜŞTERİ SAYISI SINIRLANDIRILDI

Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

İÇERİDEKİ MÜŞTERİ ÇIKMAYAN YENİSİ İÇERİ  ALINMAYACAK

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri

TOPLU TAŞIMALAR KAPASİTERLERİNİN YÜZDE 50'Sİ KADAR YOLCU TAŞIYACAK

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.

Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri

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Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
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