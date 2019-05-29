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Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

İstanbul'da markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza araba çarpması sonucu 20 metre sürüklendi, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

DHA | 29.05.2019 - 10:31..
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Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki Zeynep, bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratli bir otomobil küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi. Sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken küçük Zeynep ağır yaralandı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, Zeynep'i alarak hastaneye götürdü. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü.

Vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu öğrenilen Zeynep'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürüyor.

Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

"ÇARPTIN BARİ İÇİNDE BİRAZ VİCDAN OLSUN HASTANEYE GÖTÜR"

Kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını isteyen Baba Zekeriya Gümüş, "Bakkala giderken, araba tüm hızıyla kızımı altına alıyor. 20 metre falan kızımı sürüklüyor. Kızımı resmen ölüme terk edip bırakıp gidiyor. İnsanda biraz vicdan olur. 7 yaşına daha girmemiş bir çocuk, O şekilde çarptın bari içinde biraz vicdan olsun. Hastaneye götür. Bir an önce yakalanıp cezasının verilmesini istiyorum. İnşallah adalet tez zamanda yerini bulur. Diyecek kelime bulamıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" diye konuştu.

Anne Yasemin Gümüş ise, "1 dakika içinde oldu ne olduysa. Karşıya bakkala gitti. Benim içim yandı onun da içi yanacak hiç merak etmesin. Bir an önce bulunmasını istiyorum bu onun yanına kalmayacak" dedi.

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