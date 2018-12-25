1 Yolda ayağı kaydı, hastanede öldü Aydın'da yolda yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle ayağı kayan ve yere düşerek ağır yaralanan Enver Öz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 İzmir'de yolda biriken suyla balık tutarak dalga geçti Yapılan kazı çalışmalarından dolayı çukurlaşan yollar yağmurun yağmasıyla beraber göle döndü. Durumdan şikayetçi olan bir esnaf yol ortasında balık tutuyormuş gibi yaparak belediyeyi eleştirdi.

3 Yeni Zelanda'da sörf yaparken katil balinayla karşılaştı Okyanusta sörf yapan adam, arkasından yaklaşan katil balinayı görmesiyle birlikte korku dolu anlar yaşarken olay yerinde bulunan tekne sayesinde ölümcül bir kaza yaşamaktan kurtuldu.

4 Orman: Birkaç oyuncuyla yollarımızı ayıracağız Devre arasında 5-6 sporcuyla yollarını ayıracağını ifade eden Fikret Orman, "Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

5 Nişanlısına tecavüz eden adamın yakınları birbirine girdi Karaman'da adliyede görülecek tecavüz davası öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları, birbirine saldırdı.

6 Marketi boks ringine dönüştüren iki kadın kamerada Boks eldivenlerini giyinen kadınlar müsabakaya çıkan sporcular gibi dövüştüler.