Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, markette bulunan 2 kişi boksör edasıyla kuşanıp eldivenlerini tokuştururak dövüşmeye başladı.
YUMRUKLARLA CEVAP VERDİLER
Kendi aralarında düzenledikleri amatör karşılaşmada prensipleri atlamadan sportmence selamlaşan iki kadın birbirlerine yumruklarla cevap verdiler.
Markette özendikleri boks sporunu yapmaya çalışan kadınlar eğlenceli anlar sergilerken tatlı kapışmalarının ardından adeta kafalarında kurguladıkları seyircilere teşekkür edercesine ellerini havaya kaldırdılar.
Marketi boks ringine dönüştüren iki kadın kamerada VİDEO