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Marketin asma tavanı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

Çalıştıkları marketin asma tavanı çökünce enkaz altında mahsur kalan iki kuzen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

İHA | 24.03.2019 - 09:04..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 9 katlı bir apartmanın altındaki Mevlüt C.’ye ait marketin asma tavanı çöktü. Markette çalışan ve kuzen oldukları öğrenilen Muhammed Raşit C. ve Osman T. çöken malzemelerin altında kaldı.

Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan iki genci kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri iş yerinin kapısının üzerinde bulunan camı kırarak içeri girdi.

Marketin asma tavanı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

EKİPLER ÖNCE KONUŞTU, SONRA MÜDAHALE ETTİ

Kurtarma çalışması sırasında mahsur kalan iki gençle konuşan ekipler, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bu sırada işyeri sahibi Mevlüt C. de olay yerine gelerek, çöken iş yerinin kapısından çocuğuna ve yeğenine seslendi. İş yerinin tekrar ve çökme olma olasılığına karşın itfaiye ekibi Mevlüt C.’yi uzaklaştırdı.

Marketin asma tavanı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu önce Muhammed Raşit C., hemen ardından ise Osman T. çöken tavanın altından çıkarıldı. Sedyeye alınan yaralılar, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Marketin asma tavanı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

BAKKAL MALZEMELERİ VARDI

İş yeri sahibi Mevlüt C. iki yaralının kurtarılmasının ardından açıklama yaparak “Allah’a şükür kurtulduk. Anlatacak bir şey kalmadı. Asma tavandaki yükü herhalde asma tavan taşımamış. Taşımayınca sunta ve profil çatırdamaya başlamış yavaş yavaş çökmüş. Biz içeride değildik iki çocuk içerideydi. Bir iki arkadaşımız da çatırtıdan dışarıya kaçmış. Tavanda su, meyve suyu gibi bakkal malzemeleri vardı.” dedi.

Marketin asma tavanı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

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