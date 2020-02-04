Marketin önündeki kedilere tekme attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, marketin önünde mağaza görevlisiyle konuşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevresinde iki kedinin durduğunu fark etti.

KEDİLERİ TEKMELEDİ

Bunun üzerine şüpheli şahıs, kendisine 1-2 metre mesafede oturan kedilere yaklaşarak, sertçe tekme attı.

Kedilerin kaçışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kedileri tekmeleyen adam kameraya yakalandı İZLE

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ MARKETE GİRDİ

Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen kişinin market görevlisiyle konuşurken, önce sağ tarafında ardından marketin önünde duran kediye tekme attıktan sonra hiçbir şey olmamışçasına markete girmesi ise dikkatlerden kaçmadı.