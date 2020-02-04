taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9793
Euro
6.6081
Altın
1567.22
Borsa
121520.17
Gram Altın
301.351
Bitcoin
54651.52

Marketin önündeki kedilere tekme attı

Antalya'da marketin önünde görevliyle konuşan bir kişinin hemen yanında duran iki kediye tekme atması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

DHA | 04.02.2020 - 16:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, marketin önünde mağaza görevlisiyle konuşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevresinde iki kedinin durduğunu fark etti.

KEDİLERİ TEKMELEDİ

Bunun üzerine şüpheli şahıs, kendisine 1-2 metre mesafede oturan kedilere yaklaşarak, sertçe tekme attı.

Kedilerin kaçışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kedileri tekmeleyen adam kameraya yakalandı İZLE

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ MARKETE GİRDİ

Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen kişinin market görevlisiyle konuşurken, önce sağ tarafında ardından marketin önünde duran kediye tekme attıktan sonra hiçbir şey olmamışçasına markete girmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İlginizi Çekebilir
Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı
Kütahya'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.
Polise ateş açan oyuncuya 16 yıl 8 ay hapis
Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç 4 suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç 5 suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Annesini dövdükten sonra gasbeden oğluna 8 yıl hapis
Eskişehir’de annesini darbettikten sonra cüzdanındaki parayı gasbeden oğul, 8 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
Asker eğlencesi yapan magandalar kamerada
Ümraniye’de bir grup şahıs, asker uğurlaması yapmak için trafiğin aktığı yolu araçlarıyla kapattı. Yol ortasında yüksek sesle müzik dinleyip dans eden şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

379
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

259
Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

279
Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

221
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

52
Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

622
Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir