Marketlerde poşetler 25 kuruş olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı’na sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı.

Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

FATURALARIN İCRA TAKİBİ İNTERNETTEN YAPILACAK

Muş, TBMM Başkanlığı’na sundukları bir başka teklifle de telefon, elektrik, doğalgaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan borçlarla ilgili icra takiplerinin artık sanal ortamdan yapılmasının sağlanacağını söyledi.

KONKORDATO İLANINDA DEĞİŞİKLİK

Son dönemde artan konkordato ilanlarıyla ilgili de teklifte üç madde bulunduğunu belirten Muş, getirilen yenilikleri şöyle aktardı: “Konkordato ilan edilebilmesi için bağımsız denetim kuruluşu raporu gerekiyor. Söz konusu firmalarla ilgili kamu yararına denetim yetkisi sınırlaması getirilecek. Ayrıca yazdıkları raporlarla ilgili lisans iptaline kadar giden sorumlulukları olacak."