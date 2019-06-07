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Markette 9 yaşındaki kızı dudağından öpen sapık

Ankara'da yaşanan olay sonrası market sahibi sapığı gözaltına alındı.

DHA | 07.06.2019 - 19:49..
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Ankara Çankaya'ya bağlı Öveçler Mahallesi'nde meydana gelen olay büyük tepkiye neden oldu.

Markete alışveriş yapmak için gelen P.P., kasada aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kızı dudağından öptü.

MARKET ÇALIŞANI İHBAR ETTİ

P.P., daha sonra küçük kızı da yanına alıp, marketten çıktı. Bu sırada market çalışanı, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, P.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. P.P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Markette 9 yaşındaki kızı dudağından öpen sapık

İl Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P. P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.

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