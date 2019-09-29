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Markette silahlı kavga: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da husumetli iki grup arasında markette çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA | 29.09.2019 - 15:42..
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki bir markette karşılaşan ve aralarında husumet olan Orhan U. ile Mehmet B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, SİLAHA SARILDI

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan U. ile tarafları ayırmaya çalışan Osman U., Mehmet B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Markette silahlı kavga: 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan Mehmet B., evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U.'ya da ateş ederek, çeşitli yerlerinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Orhan U., Osman U., Sefa U. ve Mehmet U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, Mehmet B. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T.'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da marketteki silahlı kavga İZLE

'KIZ MESELESİNDEN HUSUMET' İDDİASI

Mehmet B. ile Orhan U.'nun aileleri arasında, 3 yıl önce 'kız isteme' yüzünden kavga çıktığı öne sürülürken, Orhan U.'nun Mehmet B., Osman B., Şükrü B. ve Gülser B.'yi silahla yaraladığı, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Orhan U.'nun, olay günü cezaevinden haftalık izne çıktığı, marketteki kasiyerle konuştuğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.

Markette silahlı kavga: 4 yaralı

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