taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0171
Euro
6.7057
Altın
1281.84
Borsa
87186.3
Gram Altın
248.007

Markette yakalanan soyguncu: Şansımı denedim

Maskeli kişi elinde tabanca ile markete girerek soygun girişiminde bulundu. Market çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu "Şansımı denedim ama olmadı" dedi.

DHA | 29.05.2019 - 20:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Karabük'te bir markette soygun meydana geldi.

Yüzü kar maskeli bir kişi elinde tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı.

Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale getirilen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

"ŞANSIMI DENEDİM"

Soyguncu polis ekiplerine ‘Şansımı denedim ama olmadı’ dediği öğrenildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs daha sonra emniyete götürüldü.

Markette yakalanan soyguncu: Şansımı denedim

Markette yakalanan soyguncu: Şansımı denedim

Markette yakalanan soyguncu: Şansımı denedim

Markette yakalanan soyguncu: Şansımı denedim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

296
Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

522
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

296
Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor

Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor

128
Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

316
Etek boyuna karışan hakimden sakal düzeltmesi

Etek boyuna karışan hakimden sakal düzeltmesi

237
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime tepkiler

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime tepkiler

321
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir