Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı

1 Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı Ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

2 İstanbul'a semazenlik yapmaya gelen İngiliz Babasını kaybettikten sonra düştüğü manevi boşluktan İslam'ı kabul ederek çıkan 53 yaşındaki İngiliz vatandaşı Cemal Jones, Mevleviliğe ilgi duyarak yerleştiği İstanbul'da sema ediyor.

3 Cami saldırısında 3 yaşındaki İbrahim de yaşamını yitirdi Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı, 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu.

4 Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde, iki camide dehşet saçan terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın kullandığı silahın üzerindeki semboller dikkat çekti.

5 Meteoroloji artık polen tahmini de yapacak Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kamu kurumları ve Ege Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, "polen" kaynaklı alerjilere karşı tahmin ve uyarılar da yapılacak.

6 Çanakkale Destanı'nı 1.8 milyon kişi ziyaret etti Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, açıldığı 2012 yılından bu yana 1 milyon 800 bin kişiyi ağırladı.