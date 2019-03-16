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Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

DHA | 16.03.2019 - 16:46..
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Diyarbakır İskanevleri semtinde bulunan markete müşteri gibi giren ismi öğrenilemeyen kişi, reyondaki bebek mamasını alıp montunun içine sakladı.

Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı

MARKET ÇALIŞANLARIYLA BOĞUŞTU

Marketten ayrılmak isteyen şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, montuna sakladığı bebek mamasını istedi. Market çalışanlarıyla bir süre boğuşan şüpheli, ihbarla gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Marketten mama çalarken kasiyere yakalandı İZLE

Hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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