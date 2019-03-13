taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4571
Euro
6.1605
Altın
1304.48
Borsa
102051.87
Gram Altın
228.905

Marketten içki çaldı, tutuklandı

Adana'da marketten içki çalmaktan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İHA | 13.03.2019 - 09:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir marketten 189 liralık içki çalındığı tespit edildi.

Market çalışanları viskinin yerinde olmadığını görünce, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Marketten içki çaldı, tutuklandı

Adana'da marketten içki çalan şahıs tutuklandı ViDEO

BARKODU SÖKTÜ, MONTUNA GİZLEDİ

Yapılan incelemede; bir kişinin, içki reyonuna gelerek viskiyi alıp, barkotunu çıkararak montunun içine gizleyip, marketten çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine market çalışanları, polise haber verdi.

Marketten içki çaldı, tutuklandı

VİSKİ ÇALDI TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, markete gelip güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede zanlının, Bilal T. (32) olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olan zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

36
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

55
BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

16
Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

94
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

63
İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

İnternette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı

88
ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir