Marketten içki çaldı, tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir marketten 189 liralık içki çalındığı tespit edildi.

Market çalışanları viskinin yerinde olmadığını görünce, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Adana'da marketten içki çalan şahıs tutuklandı ViDEO

BARKODU SÖKTÜ, MONTUNA GİZLEDİ

Yapılan incelemede; bir kişinin, içki reyonuna gelerek viskiyi alıp, barkotunu çıkararak montunun içine gizleyip, marketten çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine market çalışanları, polise haber verdi.

VİSKİ ÇALDI TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, markete gelip güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede zanlının, Bilal T. (32) olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olan zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.