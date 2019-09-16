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Marketten para çalan hırsız sert kayaya çarptı

Beyoğlu’ndaki bir markete giren hırsızlar, paraları çalarken önce güvenlik kamerasına, ardından da iş yeri sahibine yakalandı. Market sahibi, yakaladığı hırsızı döverek paraları geri aldı.

İHA | 16.09.2019 - 10:07..
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İstanbul Beyoğlu’ndaki bir markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz iki kişiden biri, açık unutulan yazar kasanın yanına yaklaşırken, diğer şüpheli ise gözcülük yaparak çevreyi kontrol etti.

HIRSIZI YAKALADI

Boynu dövmeli hırsız kasadan bir miktar para çalarken, kendisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini fark etmedi. Hırsız paraları cebine koyduğu sırada bayan müşterisine dolaptaki ürünü gösteren market sahibi Cevat Yeşilyurt, durumu fark etti. Yeşilyurt, müşteriyi bırakarak kasanın başına koşup zanlıdan, paraları geri bırakmasını istedi. Kaçmaya çalışan hırsız, market sahibi tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda marketten para çalan hırsıza dayak İZLE

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Hırsız ile iş yeri sahibi arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Market sahibi, attığı yumrukların ardından hırsızı yere devirerek kaçmaması için tutup, çevreden yardım istedi.  Market sahibiyle hırsız arasında yaşanan kavga sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen ikinci şüpheli ise tarafları ayırmaya çalıştı. Bunu fırsat bilen zanlı, kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan boğuşmanın ardından içerideki bayan müşteri de korkarak kaçtı.

Marketten para çalan hırsız sert kayaya çarptı

POLİS KAÇAN ZANLILARI ARIYOR

Kaçan hırsızın ardından yere dökülen paraları toplayarak tekrar kasaya koyan market sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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