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Marketten sigara ve kuruyemiş çalan hırsızlar kamerada

Kocaeli’de kapısını kırdıkları marketten 40 bin TL değerinde sigara ve kuruyemiş çalan yabancı uyruklu 3 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu Sakarya’da yakalandı.

İHA | 30.08.2019 - 18:03..
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye mevkisinde bulunan marketin önüne gelen 4 kişi, zorlayarak kırdıkları kapıdan içeriye girerek, 40 bin TL değerinde sigara ve kuruyemiş çaldı.

ÇALIP KAÇTILAR

Çaldıkları ürünleri araca yükleyen hırsızlar, geldikleri araç ile uzaklaşarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmecilerin, durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Marketten 40 bin TL’lik sigara ve kuruyemiş çalan 3 şahıs yakalandı İZLE

OPERASYONLA YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından hırsızların kullandığı aracı belirledi. Aracın izini süren ekipler şahısların kimliklerini ve Sakarya’nın Sapanca ilçesine gittiklerini tespit etti. Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu G.O. (31), D.B. (27) ve B.T. (31) adlı 3 şahsı gözaltına aldı.

Marketten sigara ve kuruyemiş çalan hırsızlar kamerada

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan G.O. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer iki şahıs ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Firari 1 şahsı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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