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Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği

Yangında bir bölümü zarar gören adada kasım ayında ağaçlandırma çalışmaları başlayacak.

AA | 14.08.2019 - 16:39..
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Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği

Geçtiğimiz gün Marmara Adası'nda çıkan yangın 80 hektar alanı kül etti.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ederken ilçe sakinlerini sevindirici bir haber geldi.

KASIM AYINDA AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan yangında bir bölümü zarar gören Marmara Adası'nda kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını bildirdi.

Yangında 7 hektarlık koruluk alandan 2 hektarının zarar gördüğünü ifade eden Pakdemirli, "Bölgede 25 hektarlık kırsal alan ile birlikte toplamda 70 hektar kadar alan var. Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, boş 45 hektarlık orman alanını da ağaçlandıracağız. Ayrıca Marmara ilçesinin üst havzalarında toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları da yapılacak." dedi.

Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği

VATANDAŞLARIMIZ KONTROLLÜ OLSUN

Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma kapsamında, zeytin, badem ve fıstık çamı ağaçlarıyla bölgedeki ormanlık alanı zenginleştireceklerini ifade etti.

Orman yangınlarında insan hatası oranının yüzde 90 olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı VİDEO

Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği

Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği

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