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Marmara Adası saatler sonra yeniden aydınlandı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda iki günden fazladır süren elektrik kesintisinin ardından, adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.

İHA | 31.12.2019 - 23:13..
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Marmara Adası saatler sonra yeniden aydınlandı

Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi’nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından çalışma başlatan çalışmalar sonucunda adaya jeneratörler getirildi.

Marmara Adası saatler sonra yeniden aydınlandı

Marmara Adası saatler sonra yeniden aydınlandı

DENİZALTI KABLOSU İÇİN HAZIRLIK

Bir yandan 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8’inci kilometresinde denizin 80 metre derinliğinde bulunan arızanın giderilmesine yönelik hazırlık yapılırken, diğer taraftan geçici enerji temini için çalışma yürütülüyor.

Marmara Adası saatler sonra yeniden aydınlandı

YENİ YIL ÖNCESİ ELEKTRİĞE KAVUŞTULAR

Marmara Adalar Belediyesince tahsis edilen gemiye, UEDAŞ ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 5 jeneratör ve 4 trafo yüklendi. Malzemeler, Erdek Limanı’ndan adaya ulaştırıldı. Malzemelerle birlikte adaya giden 7 ekibin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yeni yıl öncesi ada sakinleri elektriğe kavuştu.

Marmara Adası saatler sonra yeniden aydınlandı

Öte yandan UEDAŞ ekipleri hava koşullarına göre arızanın giderilmesi için denize açılarak çalışmalarına başlayacak.

Marmara Adası saatler sonra yeniden aydınlandı

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