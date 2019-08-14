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Marmara Adası soruşturmasında 1 gözaltı daha

Bahçesinden temizlediği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla yakalanan kişinin oğlu da gözaltına alındı.

AA | 14.08.2019 - 15:23..
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Marmara Adası'nda çıkan orman yangını, 80 hektar alanı kül etti. Yangınla ilgili ise soruşturma devam ediyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası'nda dün öğleden sonra çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Marmara Adası soruşturmasında 1 gözaltı daha

BİR KİŞİ YAKALANDI

Evinin bahçesinden temizlediği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Soruşturma kapsamında H.T'nin oğlu O.T. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü.

Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar telef olmuştu. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti.

Marmara Adası soruşturmasında 1 gözaltı daha

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