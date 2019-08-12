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Marmara Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetli esmesi nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

İHA | 12.08.2019 - 17:57..
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Marmara Adası'nda öğle saatlerinde çamlık alanda çıkan yangın halen sürüyor.

ALEVLER YERLEŞİM BÖLGESİNE İLERLEDİ

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangının rüzgarın çok şiddetli esmesi ve yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altına alınamadığını ifade etti. Başkan Aksoy yangına tek helikopterin müdahale etmesinin yetersiz kaldığını ve özellikle yangının etkili olduğu bölgelerde bulunan vatandaşlara ait ahırlarda çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğuna dair bilgiler aldıklarını belirtti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Aksoy yangının kontrol altına alınabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekiplerin karadan ve havadan müdahalelerine devam ettiğini ifade etti.

Marmara Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Marmara Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Marmara Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Marmara Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor


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