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Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde hissedildi.

DHA | 13.06.2019 - 02:27..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MARMARA'DA HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.

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