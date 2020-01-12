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Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Kilyos sahilinde görüldü.

İHA | 12.01.2020 - 09:58..
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İstanbul Kilyos sahilinde tüm dünyada nesli tükenen hayvanlar arasında sayılan su samurunun görüntülenmesi vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

BİR SÜRE GÖRÜLDÜ, SONRA KAYBOLDU

Uzun süredir Türkiye’de görüntülenmeyen su samuru, geçtiğimiz günlerde Kilyos sahilinde bir kaya parçası üzerinde görüldü. Kilyos'ta yaşayan Eser Şaik isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde bir kaya parçası üzerinde gezen su samuru, etrafına bakındıktan sonra gözlerden kayboldu.

Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı

İlçedeki vatandaşlar ise su samurunu tekrar görebilmek için zaman zaman kıyıya gidiyor.

Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı ViDEO

"HEYECANLANDIRDI"

Genellikle belgesellerde denk geldiği su samurunu canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eser Şaik, “Göç zamanları çeşitli ve farklı kuş türleri denk geliyordu. Ancak bir su samuru ile karşılaşmayı beklemiyordum. İlk defa bir samur gördüm. Böyle bir canlıyı Kilyos'ta görmek bizi heyecanlandırdı. Genelde haberlerde, belgesellerde gördüğümüz bir şeyi canlı görmek, tanık olmak beni mutlu etti.” diye konuştu.

Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı

Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı

Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı

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