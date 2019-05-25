Marmara Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Deprem; İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'de de etkili şekilde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde deprem oldu.

Kandilli verilerine göre, deprem saat 15.13'te meydana geldi.





DEPREM HİSSEDİLDİ

Depremin yerin 15.4 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken, çok sayıda vatandaş sosyal medyada depremi hissettiğini belirten paylaşımlar yaptı.



4.5 büyüklüğündeki deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.