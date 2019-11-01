Marmara'da kirlilik alarmı, liman trafiğe kapatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Arnavutköy Yat Limanı'nda demirli 22 metre boyundaki lüks yattan denize yabancı madde salındığı ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, yatı incelemeye aldı.
DENİZE YABANCI MADDE BIRAKILDI
Yapılan kontroller sonrasında 22 metre uzunluğundaki teknenin sintine kısmından, denize yabancı madde salındığı belirtildi.
66 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ekipler, yattan alınan numuneleri TÜBİTAK'a gönderirken; yatın sahibi firmaya da 66 bin lira ceza kesildiğini belirtti.
YAT LİMANI TRAFİĞE KAPATILDI
Kirliliğin yaşandığı Arnavuktöy Yat Limanı, tekne trafiğine kapatıldı.
28 Ekim'den bu yana salınım yapıldığı belirlenen limanın ağız kısmına, yabancı maddenin çevreye yayılmaması için bariyer çekildi.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Marmara Denizi'ni tehlikeye atan yabancı madde, Mudanya Belediyesi tarafından getirilen uzman ekip tarafından özel emici pedlerle temizlenmeye başlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili firma hakkında ''Taksirle - Kasten Çevre Kirliliğine Sebebiyet'' Vermek suçlarından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.