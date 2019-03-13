1 Ersun Yanal, Elif Elmas'a moral verdi Ersun Yanal, Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Elif Elmas'a görüşme yaptı ve "Moralini bozmamanı istiyorum. Sen çok iyi yerlere geleceksin" diyerek genç oyuncuya destek verdi.

2 AP Türkiye müzakerelerini askıya alınmasını kabul etti AP'de Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi.

3 Marmara’da kuru yük gemisi battı Balıkesir kıyılarındaki Marmara adası açıklarında bir yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle battı.

4 ABD Türkiye'ye yeni Patriot teklifi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'yle Patriot füze sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmelere devam etmek için Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesini şart koştu.

5 Rüzgardan yıkılan direk hakemin bacağını kırdı Amerika'nın Arkansan Eyaleti'nde Lise Futbol Ligi mücadelesinde stadyumun aydınlatma direği şiddetli rüzgardan dolayı saha düştü ve yardımcı hakemin bacağını kırdı.

6 İzmir'de bankayı soyan hırsız polisi arayıp teslim oldu İzmir'in Karabağlar ilçesinde, banka şubesindeki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek 50 bin TL alıp, kaçan M.Y., daha sonra polisi arayıp, teslim oldu