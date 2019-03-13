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Marmara’da kuru yük gemisi battı

Balıkesir kıyılarındaki Marmara adası açıklarında bir yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle battı.

İHA | 13.03.2019 - 19:24..
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Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı.
Marmara Bölgesi’nde etkili olan kötü hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Marmara’da kuru yük gemisi battı

YÜK GEMİSİ BATTI

Balıkesir’in ada ilçesi olan Marmara İlçesi’nde Yusuf Celal isimli kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı. Mıcır yüklü gemideki mürettebat, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un haber vermesi sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Marmara’da kuru yük gemisi battı

Marmara’da kuru yük gemisi battı

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